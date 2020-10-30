



Uzmanlar öncelikle sosyal medyanın yatırım tavsiyesi alınacak yer olmadığını belirtiyor. Yatırımcılara riski azaltmaları noktasında yatırımlarını çeşitlendirmeleri tavsiyesinde bulunan uzmanlar, "Bu yüzden yatırımları bir sepet yaparak çeşitlendirmek önemli. Sadece borsada değil diğer yatırım araçlarını da düşünmeli.



Ancak sadece borsada olmak istiyorsanız da paranızı tek bir hisse ya da tek bir sektöre yatırmak yerine farklı hisse ve sektörlerle çeşitlendirmelisiniz" dediler.







AVRUPA'DA ÇÖKÜŞ

Avrupa hisse senetleri beş ayın en düşük seviyesine gerilerken ABD hisse vadelileri de düştü. Koronavirüs enfeksiyonlarındaki artış ve sıkılaşan karantina önlemleri ekonomiye ilişkin endişeleri artırıyor Stoxx Europe 600 Endeksi'nde düşüş yüzde 2.5'i buldu. Satış dalgası tüm Avrupa Borsalarına yayıldı. Bankalar ve seyahat şirketlerinin hisselerine sert satış geldi.







ABD Hazine tahvilleri, dolar ve yen gibi güvenli varlıklar yükseldi. S&P 500 Endeks vadelileri yüzde 1.5 düştü. ABD hisselerinin volatilite göstergesi VIX Endeksi Haziran'dan beri en yüksek seviyeye tırmandı.