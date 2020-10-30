Aylık 0.37 faiz müjdesi, kredi çekmeyi düşünen esnaflar tarafından müjdeyle karşılandı. Halkbank tarafından esnaflara özel sunulan kredi imkanı esnaflar tarafından merak ediliyor. 25.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredi çekmek isteyen vatandaşlar bu bağlamda kredi hakkındaki detaylar belli oldu. Peki, 125.000 TL, 150.000 TL veya 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Taksit miktarı...

150.000 TL, 175.000 TL VEYA 225.000 TL LİMİTLİ KREDİLER

Esnaf ve sanatkarlar için sunulan kredi kampanyasında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.