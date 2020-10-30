İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunun yanıtı araç alacakların aklında bir soru işareti kalıyor. Otomobil alma planı olan on binlerce vatandaş ikinci elde fiyatların yükselmesinin ardından herhangi bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağını merak etmeye başladı. Yeni tip koronavirüs pandemi sürecinde sıfır araba üretiminin durması nedeniyle ikinci el araba fiyatlarında büyük bir artış görüldü. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte ikinci elde fiyatlar yarı yarıya düşer mi sorusu akıllarda yer alsa da uzmanlar bir miktar düşüş olacağını ancak bunun yarı yarıya kadar olmayacağını belirtiyor.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak - Eylül dönemine ait verileri açıkladı. OSD'nin açıkladığı verilere göre otomobil üretimi geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 18 oranında azaldı. Pandemi dolayısıyla üretimin yavaşlaması, sıfır araçların ve buna bağlı olarak da ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu.