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    • Ekonomi
    • 30.10.2020 Gazete
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    ’ya satacak

    'daki bir şirkette pazarlama müdürüyken kariyerini bırakıp üretimine başlayan , 2.5 dönümle başladığı üretim kapasitesini 5 yılda 100 kat artırarak 250 dönüm araziye çıkardı.

    Avrupa’ya kuşkonmaz satacak

    İstanbul'daki bir şirkette pazarlama müdürüyken kariyerini bırakıp üretimine başlayan Aslı Aksoy, 2.5 dönümle başladığı üretim kapasitesini 5 yılda 100 kat artırarak 250 dönüm araziye çıkardı. 'da 40 dönümde üretim yapan, 'da 210 dönüm arazi kiralayarak işini büyüten ODTÜ İşletme Bölümü mezunu , şöyle konuştu:

    "Kuşkonmaz, özellikle 'da büyük ilgi görüyor. İhracatta önemli fırsatlar sunuyor. Singapur, Almanya ve Hollanda'ya ilk deneme sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. Talepler var. Bunun için de önce üretim alanlarının büyümesi ve ürünün artması gerekiyor. İyi tarım üretim esaslarına göre üretilmiş ürünleri, Avrupa'nın kalbine göndermeyi hedefliyorum."

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    Haberler Ekonomi Avrupa’ya kuşkonmaz satacak