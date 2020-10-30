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    • Ekonomi
    • 30.10.2020 23:39
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    • 30.10.2020 23:39
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    ürün listesi belli oldu! 10 TL üzeri alışverişlerde sürpriz kampanyalar

    nda yer alan ürünler yarından itibaren satışa sunulacak. 'de bu hafta sonu Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza, Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek, Yörüksüt Yoğurt, Eker Yoğurt, Didi Aromalı Soğuk Çay Çeşitleri, Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü, Torku Süt Yarım Yağlı, Galle Jalapeno Biber Turşusu ve Torku Sade/Kakaolu Tahin Helvası dikkat çeken ürünler arasındaki yerini aldı.

    takvim.com.tr
    A101 31 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi belli oldu!

    A101 31 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi belli oldu. 10 TL üzeri alışverişlerde sürpriz kampanyalar yarın sizlerle olacak. A101'de bu hafta sonu Yörüksüt Yoğurt, Galle Jalapeno Biber Turşusu, Yöremce yaprak Kırmızı Mercimek, Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza ve Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü ürünleri ön planda bulunuyor. İşte A101 31 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi

    A101 31 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Torku Ayran 2,5 L

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Papia Tuvalet Kağıdı 9,95 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Tat 3'lü Sos Paketi 12,95 TL

    Galle Jalapeno Biber Turşusu

    Sebze ve meyve ürünlerinde fırsatlar
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    Haberler Ekonomi A101 31 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi belli oldu! 10 TL üzeri alışverişlerde sürpriz kampanyalar