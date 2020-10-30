A101 31 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi belli oldu. 10 TL üzeri alışverişlerde sürpriz kampanyalar yarın sizlerle olacak. A101'de bu hafta sonu Yörüksüt Yoğurt, Galle Jalapeno Biber Turşusu, Yöremce yaprak Kırmızı Mercimek, Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza ve Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü ürünleri ön planda bulunuyor. İşte A101 31 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi

A101 31 EKİM AKTÜEL KATALOĞU