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    • Ekonomi
    • 30.10.2020 Gazete
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    30 milyon dolarlık hamlesi

    'da bugün sona erecek Moda Saraciye Fuarı'dan, bu yıl ayakkabı ına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor. Türk ayakkabı sektörünün 'küresel vitrini' olarak nitelendirilen fuar, 100 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

    30 milyon dolarlık ayakkabı hamlesi

    Antalya'da bugün sona erecek Moda Saraciye Fuarı'dan, bu yıl ayakkabı ına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor. Türk ayakkabı sektörünün 'küresel vitrini' olarak nitelendirilen fuar, 100 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar Rusya, , , başta olmak üzere 60 ülkeden ziyaretçiyi ağırlıyor. Eksposhoes CEO'su Erkan Demir, yılın ilk yarısında ihracatta son 4-5 yılın rekorunun kırıldığını aktararak, "Geçen yıl yaptığımız fuarda ihracata 25 milyon dolarlık katkı oldu, bu yıl 30 milyon dolar hedefimiz var" dedi.

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    Haberler Ekonomi 30 milyon dolarlık ayakkabı hamlesi