30 milyon dolarlık ayakkabı hamlesi

Antalya'da bugün sona erecek Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'dan, bu yıl ayakkabı ihracatına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor. Türk ayakkabı sektörünün 'küresel vitrini' olarak nitelendirilen fuar, 100 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar Rusya, Almanya, İngiltere, Kanada başta olmak üzere 60 ülkeden ziyaretçiyi ağırlıyor. Eksposhoes CEO'su Erkan Demir, yılın ilk yarısında ihracatta son 4-5 yılın rekorunun kırıldığını aktararak, "Geçen yıl yaptığımız fuarda ihracata 25 milyon dolarlık katkı oldu, bu yıl 30 milyon dolar hedefimiz var" dedi.