AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,01 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,01 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,21, en yüksek yüzde 2,65 aralığında yer aldı.