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    • Ekonomi
    • 29.10.2020 10:40
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    • 29.10.2020 10:40
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    Son dakika: Ekimde ne kadar olacak? sonuçları açıklandı

    Piyasalar tarafndan merakla beklenen ve 3 Kasım Salı günü tarafından açıklanacak rakamları öncesi, AA'nın beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre ankete katılan 17 stin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,01 oldu.

    Ekimde enflasyon ne kadar olacak?

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,01 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,01 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,21, en yüksek yüzde 2,65 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor.

    Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,06 olurken, tahminler yüzde 10,75-13,74 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,97 artış göstermişti.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Ekimde enflasyon ne kadar olacak? AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları açıklandı