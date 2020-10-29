29 Ekim bugün bankalar çalışıyor mu? Bankalar tatil mi? EFT bugün hesaba geçer mi?

EFT ile gerçekleştirilen işlemlerde yalnızca belirli saatler arasında mümkün olur. EFT transferi saatleri bankaların prosedürleri ve çalışma sistemlerine göre değişiklik gösterir. Fakat genel olarak EFT işlemleri sabah 08:00'da başlar, banka mesailerinin sona erdiği 17:30 gibi son bulur.

EFT VE HAVALE ARASINDAKİ FARK

EFT ve havale arasındaki temel fark birinde hesapların aynı bankada olması gerekirken diğerinden böyle bir zorunluluk olmaması. Havale işlemlerinde para aktarımı aynı bankada olduğu için herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılmaz. Fakat EFT işlemlerinde belirli bir tutarda ücret ödemek gerekebilir. EFT işlemleri için ödenen ücret bankadan bankaya ve işlemin yapıldığı saate göre farklılık gösterir.

Bir diğer fark ise işlem saatlerinde. Havale işlemleri 7 gün 24 saat boyunca yapılabilir. EFT işlemlerinin ise yalnızca banka mesai saatleri arasında gerçekleştirilmesi mümkündür.