29 Ekim bugün bankalar çalışıyor mu? Bankalar tatil mi? EFT bugün hesaba geçer mi? EFT'nin hesaba geçip geçmeyeceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Bayramda resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Peki, bankalar tatil mi? 29 Ekim bugün bankalar çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
29 EKİM BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim tarihinde bankalar çalışmıyor. Bankalar yeniden 30 Ekim Cuma günü açılacak. EFT talepleri de 30 Ekim tarihinde hesaba yatacak.
EFT NEDİR?
Açılımı Elektronik Fon Transferi olan EFT, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen transfer işlemlerinde kullanılır. Bir örnekle açıklamak gerekirse X bankasında bulunan hesabınızdan Y bankasında bulunan bir hesaba para aktarımı yapmak istiyorsunuz. Bu durumda işlemleri EFT ile gerçekleştirmeniz gerekiyor.
EFT ile gerçekleştirilen işlemlerde yalnızca belirli saatler arasında mümkün olur. EFT transferi saatleri bankaların prosedürleri ve çalışma sistemlerine göre değişiklik gösterir. Fakat genel olarak EFT işlemleri sabah 08:00'da başlar, banka mesailerinin sona erdiği 17:30 gibi son bulur.
EFT VE HAVALE ARASINDAKİ FARK
EFT ve havale arasındaki temel fark birinde hesapların aynı bankada olması gerekirken diğerinden böyle bir zorunluluk olmaması. Havale işlemlerinde para aktarımı aynı bankada olduğu için herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılmaz. Fakat EFT işlemlerinde belirli bir tutarda ücret ödemek gerekebilir. EFT işlemleri için ödenen ücret bankadan bankaya ve işlemin yapıldığı saate göre farklılık gösterir.
Bir diğer fark ise işlem saatlerinde. Havale işlemleri 7 gün 24 saat boyunca yapılabilir. EFT işlemlerinin ise yalnızca banka mesai saatleri arasında gerçekleştirilmesi mümkündür.