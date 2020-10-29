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    • Ekonomi
    • 29.10.2020 16:14
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    • 29.10.2020 16:16
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    Dikkat! Başvuran alıyor! İşte en uygun kredi i sunan lar!

    Merkez sı’nın hamlesinin ardından bankalar da faizlerine güncelleme yaptı. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler bankalara başvurarak kısa sürede arzu ettikleri parayı alabiliyor. İşte en uygun faizi sunan bankalar…

    Bankalar müşterilerine uzun vadede kredi imkanlarını devam ettiriyor. Faizlerin yükselmesine rağmen krediye olan talep devam ediyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler bankalara başvurarak kısa sürede arzu ettikleri parayı alabiliyor.



    İşte en uygun faizi sunan bankalar

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR
    Tüketici kredisi: 1.38

    Taşıt kredisi: 1.42

    Konut kredisi: 1.35

    HALKBANK FAİZ ORANLARI
    İhtiyaç kredisi: 1.41

    Taşıt kredisi: 1.40

    Konut kredisi: 1.25

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
    Taşıt kredisi: 1.65

    Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

    İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
    İhtiyaç kredisi: 1.30

    Taşıt kredisi: 1.30

    Ev kredisi: 1.25

    AKBANK FAİZ ORANLARI
    Direkt kredi: 1.80

    İhtiyaç kredisi: 1.76

    Taşıt kredisi: 1.40

    Konut kredisi: 1.30

    GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI
    İhtiyaç kredisi: 1.29

    Konut kredisi: 1.33

    Taşıt kredisi: 1.47

    TEB FAİZ ORANLARI
    İhtiyaç kredisi: 1.24

    Taşıt kredisi: 1.30

    Konut kredisi: 1.34

    QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
    İhtiyaç kredisi: 1.19

    Standart konut kredisi: 1.58

    Taşıt kredisi: 1.61

    DENİZBANK FAİZ ORANLARI
    İhtiyaç kredisi: 1.9

    Tüketici kredisi: 1.9

    Taşıt kredisi: 1.54
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    Haberler Ekonomi Dikkat! Başvuran alıyor! İşte en uygun kredi faizi sunan bankalar!