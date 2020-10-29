Bankalar müşterilerine uzun vadede kredi imkanlarını devam ettiriyor. Faizlerin yükselmesine rağmen krediye olan talep devam ediyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler bankalara başvurarak kısa sürede arzu ettikleri parayı alabiliyor.