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    • Ekonomi
    • 29.10.2020 18:06
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    • 29.10.2020 18:19
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    sayı: 'da 200'e yakın etmek üzere, 277 bin kişi işsiz kalabilir

    Salgın, 'nın havlık sektörüne büyük darbe vurdu. Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI) Avrupa şubesi, yıl sonuna kadar toparlanmaya başlamazsa, kıtadaki 193 işletmesinin edebileceği uyarısını yaptı. Kuruluşa göre bu havaalanları 277 bin kişiye sağlıyor ve Avrupa ekonomisine 12,4 milyar dolarlık katkı sağlıyor.

    Avrupa büyük riskle karşı karşıya

    ACI Avrupa, havaalanlarının kapanması tehdidinin, hükümetlerin gerekli desteği vermemesi halinde, hava ulaşımı sisteminin önemli bir parçasının çökmesi anlamına geldiğini vurguladı.

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    YOLCU TRAFİĞİ YILLIK YÜZDE 73 AZALDI

    Kuruluş, verilere göre Eylül ayında Avrupa havaalanlarındaki yolcu trafiği yıllık yüzde 73 azaldı. Eylül'deki 172,5 milyon ek yolcu kaybıyla da Ocak 2020'den bu yanaki yolcu kaybının da böylece 1 milyar 290 milyon dolara çıkacağı kaydedildi.

    "BÖLGESEL EŞİTSİZLİK" UYARISI

    ACI Avrupa'ya göre iflas etme riskiyle karşı karşıya kalan olan havalanlaranının büyük çoğunluğu bölgesel havaalanları ve bu nedenle yerel istihdama ve ekonomilere olumsuz etkileri de net.

    Kuruluş, "Hükümetlerden mali yardım, artan bölgesel eşitsizlik ve sosyal uyumun hasar görmesini önlemekte hayati önemde olacaktır" dedi.

    ACI Avrupa, büyük Avrupa havaalanlarının da mali riskten muaf olmadığını, maliyetleri tamamen kıstıklarını ve bütçelerini dengelemek için mali piyasalara başvurduklarını belirtti.

    16 MİLYAR DOLAR BORÇLANDILAR

    Avrupa'nın en büyük 20 havaalanının piyasalara 16 milyar dolar borçlandığını belirten ACI Avrupa, bu miktarın normal bir yıldaki cirolarının yüzde 60'ına eşit olduğunu vurguladı.

    ACI Avrupa'nın Direktörü Olivier Jancovec de, "Bu veriler çok olumsuz bir manzara ortaya koyuyor. Krizde geçen 8 ayda Avrupa'nın tüm havaalanları, açık kalabilmek için büyük zarar ediyor. Hükümetlerin, testleri değil karantinayı tercih etmesi Avrupa'nın havaalanlarını her geçen gün kapanmanın kıyısına itiyor" dedi.

    BBC Türkçe
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    Haberler Ekonomi Korkunç sayı: Avrupa'da 200'e yakın havaalanı iflas etmek üzere, 277 bin kişi işsiz kalabilir