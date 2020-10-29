Piyasalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 30 Ekim Cuma gününün sabah saatlerine kadar kapalı olacak. Bu bağlamda değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarındaki hareketli seyir sürüyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 azalışla 498,70 liradan tamamlamıştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Ekim canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım altın fiyatı
GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı ve çarşamba günü kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|500,60
|500,80
|498,50
|498,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.300,00
|3.321,00
|3.285,00
|3.306,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|457,00
|461,00
|455,00
|459,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.224,00
|3.244,00
|3.210,00
|3.230,00
|Yarım Ziynet
|1.612,00
|1.622,00
|1.605,00
|1.615,00
|Çeyrek Ziynet
|806,00
|811,00
|803,00
|808,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 azalışla 498,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.306,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 düşüşle 498,70 liradan işlem gördü.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, altının ons fiyatının ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla dalgalı bir seyir izlediğini belirtti.
Bugün yurt içinde, yılın 4. Enflasyon Raporu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın gerçekleştireceği basın toplantısı, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
PİYASALARDA GÜN SONU
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,64 puan azalışla 1.126,99 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi güne 2,53 puan ve yüzde 0,22 kayıpla 1.150,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.126,99 puanı, en yüksek 1.152,61 puanı gören endeks, günü yüzde 2,22 azalarak 1.126,99 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 1,92, hizmetler endeksi yüzde 2,74, teknoloji endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 28,32 puan ve yüzde 2,24 düşüşle 1.238,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 90'ı geriledi.
Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, ASELSAN ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.900,20 DOLAR
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 12.50 itibarıyla 1.900,20 dolardan işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda, saat 12.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,2970, dolar/yen paritesi de 104,26 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,90 azalışla 40,32 dolardan işlem görüyor.