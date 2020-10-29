Piyasalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 30 Ekim Cuma gününün sabah saatlerine kadar kapalı olacak. Bu bağlamda değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarındaki hareketli seyir sürüyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 azalışla 498,70 liradan tamamlamıştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Ekim canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım altın fiyatı

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?