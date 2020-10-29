Maddi yardım için başvuru formu hala açık! e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz

1000 TL pandemi sosyal yardımı için e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz. Bilindiği üzere 1000 TL pandemi sosyal yardımı koronavirüs salgını sürecinde devreye alınmıştı. Bu süreçte ekonomik destekler peş peşe açıklandı. Bugüne kadar 1000 TL pandemi sosyal yardım desteği 6 milyon haneye ödendi. 3. faz başvuruları ise e-Devlet alınmaya devam ediyor. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek diğer ihtiyaç sahiplerine de ulaşıldı. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla yardım sahiplerine ödemeler ulaştırılıyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Düzenli geliri olmayanlar.

Günlük yevmiye ile çalışan işsizler.

Her haneden bir kişi.