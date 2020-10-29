Maddi yardım için başvuru formu hala açık! e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz

1000 TL pandemi sosyal yardımı için e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz. Bilindiği üzere 1000 TL pandemi sosyal yardımı koronavirüs salgını sürecinde devreye alınmıştı. Bu süreçte ekonomik destekler peş peşe açıklandı. Bugüne kadar 1000 TL pandemi sosyal yardım desteği 6 milyon haneye ödendi. 3. faz başvuruları ise e-Devlet alınmaya devam ediyor. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek diğer ihtiyaç sahiplerine de ulaşıldı. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla yardım sahiplerine ödemeler ulaştırılıyor.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Düzenli geliri olmayanlar.
Günlük yevmiye ile çalışan işsizler.
Her haneden bir kişi.
KİMLER YARDIMDAN FAYDALANAMAZ?
Kamu işçileri, memurlar, emekliler.
Kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar.
HANGİ SORULAR SORULUYOR?
Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)
Aylık toplam geliriniz ne kadar?
Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?
Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?
PANDEMİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
1.000 TL YARDIM DEVAM EDECEK Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1.000 TL sosyal yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son açıklamasında, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereğini her zaman yerine getirmiştir. Bu nedenle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımıza 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yaptık. Bu nakdi ödemeler bu vatandaşlarımızın zor duruma düşmemeleri ve hayatlarını idame etmeleri için gerçekleştirildi. Aldığımız olumlu sonuçlar neticesinde 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programını ucu açık hale getirdik. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Biz bakanlık olarak çok daha fazla vatandaşımıza ihtiyaç halinde sosyal yardım vermek istiyoruz. Başvurular titizlikle inceleniyor. Vatandaşlarımız yeni başvurularını gerçekleştirip sonuçlarını bekleyebilirler." dedi.
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?
e-Devlet'teki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken, giderlerine de bakılacak.
Gelir-gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının son gelen miktarı sorulacak.
Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.