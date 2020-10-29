Döviz kurlarındaki son gelişmeleri ve anlık verileri öğrenmek isteyenler özellikle dolar ve eurodaki alış satış fiyatlarını merak ediyor. Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki hareketli seyir devam ediyor. Dün, en düşük 8,1860 ve en yüksek 8,3254 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 8,2607'den tamamladı. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte euro, sterlin ve dolar alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Sterlin

ALIŞ(TL) 10,7706

SATIŞ(TL) 10,7774