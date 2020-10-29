Döviz kurlarındaki son gelişmeleri ve anlık verileri öğrenmek isteyenler özellikle dolar ve eurodaki alış satış fiyatlarını merak ediyor. Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki hareketli seyir devam ediyor. Dün, en düşük 8,1860 ve en yüksek 8,3254 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 8,2607'den tamamladı. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte euro, sterlin ve dolar alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
Sterlin
ALIŞ(TL) 10,7706
SATIŞ(TL) 10,7774
RUS RUBLESİ DÜŞÜŞE GEÇTİ
Rus rublesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış ve petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı nedeniyle yabancı para birimleri karşısında değer kaybediyor.
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 17 bin 717 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 1,1, avro karşısında ise yüzde 1,3 geriledi. Böylece dolar/ruble 79,4 seviyesine yükselirken, avro/ruble ise 93,2 seviyesine çıktı.
Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 0,4 değer kazanarak 2721 puana çıkarken, Rus RTS endeksi ise yüzde 0,3 azalarak 1075 puana kadar geriledi.
Analistler, petrol piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra, Kovid-19 salgınında vaka sayılarının hızla artması ve bu durumun Rus ekonomisinde ve piyasalarda baskı yarattığını belirtiyorlar.
AVRUPA BORSALARI İSPANYA HARİÇ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi negatif ayrıştı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artarak 343 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 yükselerek 11.647 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 5.595 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 4.592 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kazançla 18.005 puanda seyrederken, negatif ayrışan İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 azalışla 6.443 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1734 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa borsalarının, bölgede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının ardından uygulamaya alınan tedbirlerin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısında ilave parasal genişlemeye gidebileceği beklentisiyle alıcılı seyrettiğini söyledi.
Bugün, ECB faiz kararının yanı sarı Almanya'da işsizlik ve enflasyon, ABD'de ise büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ GERİLEDİ
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.
Küresel piyasalarda dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin etkisiyle satışlar derinleşirken, negatif havanın yeni işlem gününde Asya borsalarında devam ettiği görüldü.
Öte yandan bugün sona eren Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısından faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmeme kararı çıktı. Ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin beklentilerini de yayımlayan banka, Japonya'nın 2020 mali yılına ilişkin daralma beklentisini yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e, enflasyon tahminini yüzde eksi 0,5'ten yüzde eksi 0,6'ya çekti.
Banka, ekonomik aktivite ve fiyatlara ilişkin görünümün son derece belirsiz ve risklerin aşağı yönlü olduğunu, tahminlerin Kovid-19 salgınının yurt içi ve yurt dışı ekonomiler üzerindeki etkisinin büyüklüğüne göre değişebileceğine işaret etti.
Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla günü 23.332 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 104,3 seviyelerinde yatay hareket etti.
Pozitif ayrışan Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.273 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 düşüşle 2.327 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 39.810 puanda , Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 24.599 puanda seyrediyor.