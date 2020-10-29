"Carrefour Suudi Arabistan olarak, Türk markalarından hiçbir ürünü ithal etmediğimizi değerli müşterilerimize temin ederiz."

SUUDİ ARABİSTAN AMBARGO UYGULUYOR

Suudi Arabistan, Türkiye'ye ambargo uygulama kararı almış ve marketlerinde Türk ürünlerini boykota gitmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN MACRON'A DESTEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim'de, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadele adı altında "Cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" şeklindeki açıklamalarının yanı sıra Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirleri savunan bir ideolojilerinin bulunduğu ve bu kişilerin kendi yasalarını, Fransa'nın yasalarından üstün gördüğüne yönelik iddiaları tüm İslam aleminde tepki çekerken, Suudi Arabistan'da karşılık bulmuştu.