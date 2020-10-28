Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"TÜRKİYE'DE EVİNE EKMEK GÖTÜREMEYEN DİYE BİR ŞEY VAR MI?"

MHP'nin, "askıda ekmek" kampanyasına muhalefetten eleştirilerin geldiğinin dile getirilmesi üzerine Erdoğan, "Her şeyi bizden öğrenmeyin. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün. Var mı böyle bir şey? Elhamdülillah, bugün asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyiyle birçok ülkeyi geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun, şu anda dünyada hamdolsun en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'in, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz haftalarda "askıda ekmek" kampanyası başlatmasının ardından muhalefet bu konuda tepki göstermişti. Geçtiğimiz pazar günü de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da bir minibüsçüyle arasında geçen diyaloğun muhalefet ve muhalefet medyası tarafından çarpıtılmasıyla Başkan Erdoğan'ın evine ekmek götüremediğini söylediğini iddia eden bir minibüsçüye "al keyif çayı iç" dediği iddia edildi. Minibüsçü Mesut İnce ise daha sonra yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı ve Erdoğan'la arasında esprili bir diyaloğun geçtiğini ifade etti.