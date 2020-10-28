Sıfır ev alacaklara Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli konut kredisi desteği kampanyası! Konut kredisi faiz oranları…

Corona virüsten olumsuz yönde etkilenen ve ev almayı erteleyenler için sevindiren haber geldi, kamu bankaları vatandaşlara düşük faizli konut kredisi desteği sunmaya başladı. Sıfır ev alacaklara Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli konut kredisi imkanı sunuluyor. Bu kapsamda bankaların konut kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. Siz de inceleyerek bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi desteği…
BANKA BANKA GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
27 Ekim itibarıyla bankaların konut kredisi faiz oranları şu şekilde:
Ziraat Bankası – Halkbank - Vakıfbank (Sıfır konut, faiz yüzde 0.99)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1427 lira
Ziraat Bankası – Halkbank - Vakıfbank (İkinci el konut – faiz yüzde 1.25)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1613 lira.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ
SarıPanjur 1. El Konut Kredisi
Kredinin Özellikleri
1.El / sıfır konutlar için kullanılabilecektir.
Detaylı bilgi almak için en yakın şubemize başvurabilirsiniz .
Faiz Oranı Tablosu
Kredi Adı Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık)* Kredi Tahsis Ücreti
SarıPanjur 1. El Konut Kredisi 03 - 120 %0,99 Kredi Tutarı Üzerinden %0,5
*SarıPanjur 1. El Konut Kredisi kampanyası kapsamında;
1.000.000 TL 120 ay vadeye kadar %0,99 faiz oranı,
1.000.000 TL üstü tutar ve/veya 180 ay vadeye kadar %1,09 faiz oranı geçerlidir.
HALKBANK KONUT KREDİSİ
Hesaplı Evim Konut Kredisi
Nedir?
Bütçenize en uygun vade ve ödeme seçenekleri sunarak, ev sahibi olmanıza imkân tanıyan kredimizdir.
Tutar ve Ödeme Koşulları
Size özel avantajlı faiz oranları sunan konut kredimiz ile taksit ödemelerinizi ister aylık eşit taksitlerle, isterseniz kendi belirleyeceğiniz tutarlarla yapabilirsiniz.
Kampanya kapsamında;
1.El konut alımlarınız için;
Azami 1 milyon TL ve 120 ay vadeye kadar %0,99 faiz oranı ile
1 milyon TL üstü tutar ve/veya 180 ay vadeye kadar %1,09 faiz oranı ile kullanım yapabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ
Özellikleri
Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 180 aya varan vadeler ile kredi kullanabilirsiniz.
Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.