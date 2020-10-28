22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları, alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle piyasalar yarın kapalı olacak. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 501,8 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?