İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında iki şehrin il sağlık müdürlükleri bünyesine yapılan personel alımında adaylar, geçici olarak istihdam edilecektir. Toplamda 1800 işçi alımı yapılacak olup, alınacak personeller toplamda 177 gün çalışacak. TYP arama sayfasına gittikten sonra kutucuklardan bir şey seçmenize gerek yoktur. ARA butonuna tıklarsanız ilanlar aşağıda sıralanacak. Burada ilanların yanında SEÇ yazan yerin altında TYP numarası var. Numaranın üzerini tıklayın ve üstteki Başvur butonundan müracaatınızı yapın.
HANGİ ŞEHİRLERE ALIM YAPILIYOR?
İŞKUR TYP ilanları kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda İstanbul ile Bursa şehirlerine alım yapıldığı görüldü. İlanlara baktığımızda Bursa'ya 300 , İstanbul'a ise 1500 işçi alımı yapıldığı görüldü. İki şehrin il sağlık müdürlükleri bünyesinde istihdam edilecek personeller için ilanlar şu şekilde:
HANGİ ŞEHİRLERE ALIM YAPILIYOR?
HANGİ ŞEHİRLERE ALIM YAPILIYOR?
BAŞVURU ADIMLARI
TYP ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek İŞKUR resmi internet adresi üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.
https://esube.iskur.gov.tr/
Yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada İŞ ARAYAN yazan kısımdan giriş yapın. İŞKUR kaydınız yoksa ya da şifrenizi unuttuysanız e Devlet girişi kısmından giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın üst menüsünde ONLİNE İŞLEMLER yazan kısmı göreceksiniz. Buraya tıkladıktan sonra aşağıdaki resimde görülen adımları takip edip TYP başvuru sayfasına gidebilirsiniz.
TYP arama sayfasına gittikten sonra kutucuklardan bir şey seçmenize gerek yoktur. ARA butonuna tıklarsanız ilanlar aşağıda sıralanacak. Burada ilanların yanında SEÇ yazan yerin altında TYP numarası var. Numaranın üzerini tıklayın ve üstteki Başvur butonundan müracaatınızı yapın.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI OLACAK MI?
TYP ilanları, Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımından ayrı yapılmaktadır. İşçi alımları devam edecek.
TYP NEDİR?
İŞKUR resmi internet adresi üzerinden TYP tanımı şu şekilde verildi: "İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır."
Kaynak: Kamubulteni