İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında iki şehrin il sağlık müdürlükleri bünyesine yapılan personel alımında adaylar, geçici olarak istihdam edilecektir. Toplamda 1800 işçi alımı yapılacak olup, alınacak personeller toplamda 177 gün çalışacak. TYP arama sayfasına gittikten sonra kutucuklardan bir şey seçmenize gerek yoktur. ARA butonuna tıklarsanız ilanlar aşağıda sıralanacak. Burada ilanların yanında SEÇ yazan yerin altında TYP numarası var. Numaranın üzerini tıklayın ve üstteki Başvur butonundan müracaatınızı yapın.