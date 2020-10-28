Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Citibank tarafından düzenlenen ve uluslararası dev şirketlerin temsilcilerinin yer aldığı Citibank Yatırımcı Konferansı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Üretimde rotanın Türkiye'ye kaydığına dikkat çeken Bakan Albayrak, yatırım fırsatlarının altını çizdi. Gelecek 3 yıla ilişkin hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefleri de uluslararası yatırımcılara anlatan Bakan Albayrak'ın konuşmalarından bazı satır başları şöyle:
Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı. Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var.
Yeni ekonomik model ihracatı pandemi öncesi seviyeye getirdi.
Türkıye ekonomisi bir dönüm noktasındadır. Yeni bir sermaye yatırımı dalgası ufukta belirmiş durumda.
Ülkemiz, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor.
Türkıye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor.
Lojistik avantajı, üç kıtanın birleştiği noktada yer alması, ekonomisi, genç demografik yapısı, eğitimli işgücü Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanlarından. Türkiye, doğubatı, kuzey-güney arasında doğal köprü olarak önemli piyasalar için verimli ve maliyet avantajlı doğal bir merkez. Türkiye, dünya nüfusunun üçte birine 4 saatlik uçuş mesafesi yakınlıkta. AB için de güvenli ve bağımsız enerjiyi sağlayan hatta yer alıyoruz.