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    • Ekonomi
    • 28.10.2020 16:28
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    • 28.10.2020 16:28
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    bollaştı fiyatlar geriledi! Vatandaş tezgahlara koştu

    1 Eylül'de açılan av sezonu sonrası tezgahlara bolluk yansımaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan palamut bolluğu sonrası şimdi de artışı nedeniyle fiyatlar 15 liraya kadar geriledi.

    AA
    Hamsi bollaştı tezgahlar şenlendi

    Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu tezgahlara da yansıdı.

    Karadeniz'e açılan balıkçıların limanlara bol miktarda hamsiyle dönmesiyle balık fiyatlarındaki değişiklik esnafı ve vatandaşı memnun etti.

    Sakarya kent merkezinde bulunan balıkçı pazarında tezgahları dolduran hamsi 15-20 liradan satışa sunuldu.

    Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda hamsinin yanı sıra palamut, barbun, istavrit, çinekop ve sazan da en çok tercih edilen balık türleri oldu.

    Balıkçı Mustafa Kutan, AA muhabirine, palamudun çekilmesiyle hamsinin kendini gösterdiğini ve 15 liraya sattıklarını belirtti.
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    Haberler Ekonomi Hamsi bollaştı fiyatlar geriledi! Vatandaş tezgahlara koştu