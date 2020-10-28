Antalya'da bir fuarda sergilenen ve üzerinde değerli taşlar bulunan 37 numara topuklu kadın ayakkabısı, 104 bin TL'ye alıcı buldu. Türk ayakkabı sektörünün küresel vitrini olarak kabul edilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki otelde kapılarını ziyaretçilere açtı. 2019 yılını 1 milyar dolar ihracatla kapatan ayakkabı sektörü için önemli fuarlardan biri olan Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'na, tamamı yerli 100 firma katılırken, 1000'in üzerinde yabancı sektör temsilcisi de ayakkabıları görmek için fuara geldi. Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen fuarla birlikte ayakkabı üreticisi hem mevcut hem de alternatif ihracat pazarlarındaki konumunu pekiştirmek için son kreasyonlarını dünyanın önde gelen ayakkabı zincirlerinin temsilcilerine sergiledi.