GÜMÜŞ FİYATLARI YÖN DEĞİŞTİREBİLİR

İnfo Yatırım'ın gümüş fiyatları analizine bakıldığında, gümüş fiyatlarının yön değiştirebileceği önerisinde bulunuldu.

Geçtiğimiz süreçte gerçekleşen fiyatlamalara bakıldığında, Gümüş ons fiyatının Ağustos ayının başından bugüne 7 yılın zirvesini gördükten sonra aşağı yönlü bir baskı içerisinde hareket ettiği ve yukarı yönlü denemelerin ise sınırlı kaldığı görülmektedir.

Fakat fiyat tarafında gerçekleşen gerilemenin en son 100 günlük basit hareketli ortalama civarında gelen alımlarla yön değiştirdiği söylenebilir.

Özellikle trend değişimlerini işaret etmesi bakımından takip edilen MACD indikatörünün alım sinyali oluşturması ve bir toparlanmayı işaret etmesi dikkat çekmektedir.

Bunun yanında fiyatın 21 günlük ve 100 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı ve bu ortalamaların 23,50 dolar destek bölgesi civarına yakınsadıkları görülmektedir.