Gümüş fiyatları son durum nedir? 28 Ekim güncel gümüş fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gümüş fiyatları ne kadar? Gümüş artacak mı? Gümüşe yatırım yapmak isteyenler gümüş fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Analistler, gümüş fiyatlarının 2021'de %14 düşmesini bekliyor. Yorumlar, gümüş fiyatlarının ons başına 24.50 dolar civarında seyretmesinin ardından geliyor.
28 EKİM GÜMÜŞ FİYATLARI!
Emtia piyasasında dün gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,4103 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde 0.25 farkı ile başlamıştı.
GÜMÜŞ FİYATLARI ARTACAK MI?
Koronavirüsün ardından dünyada ekonominin normale dönmesi için yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi.
Gümüş fiyatlarının olumlu etkilenmesinde; AB'nin kurtarma programları, koronavirüs salgınının ardından gelen olumlu iyileşmeler, normalleşme talebinin artması ve emtia fiyatlarının üretim maliyetine yakın olmasıyla taleplerin artışı gümüş fiyatlarını olumlu yönden etkiledi.
GÜMÜŞ FİYATLARI YÖN DEĞİŞTİREBİLİR
İnfo Yatırım'ın gümüş fiyatları analizine bakıldığında, gümüş fiyatlarının yön değiştirebileceği önerisinde bulunuldu.
Geçtiğimiz süreçte gerçekleşen fiyatlamalara bakıldığında, Gümüş ons fiyatının Ağustos ayının başından bugüne 7 yılın zirvesini gördükten sonra aşağı yönlü bir baskı içerisinde hareket ettiği ve yukarı yönlü denemelerin ise sınırlı kaldığı görülmektedir.
Fakat fiyat tarafında gerçekleşen gerilemenin en son 100 günlük basit hareketli ortalama civarında gelen alımlarla yön değiştirdiği söylenebilir.
Özellikle trend değişimlerini işaret etmesi bakımından takip edilen MACD indikatörünün alım sinyali oluşturması ve bir toparlanmayı işaret etmesi dikkat çekmektedir.
Bunun yanında fiyatın 21 günlük ve 100 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı ve bu ortalamaların 23,50 dolar destek bölgesi civarına yakınsadıkları görülmektedir.
Teknik olarak bakıldığında fiyat hareketinde bir sıkışmanın ön palna çıkabileceği söylenebilir.
Bu noktada aşağıda 23,50 dolar destek ve yukarıda 25,00 dolar direnç seviyeleri üzerinde olası günlük kapanışlar bizler için yol gösterici olacaktır.
Teknik indikatörlerin işaret ettiği gibi fiyatta yükseliş olması ve 25,00 dolar seviyesinin aşılması durumunda 26,35 dolar seviyesi bir sonraki hedef seviye olabilir.
Aksi yönde bir fiyatlama gerçekleşmesi halinde ise 23,50 ve 22,50 dolar seviyeleri destek olarak izlenecektir.