Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki hareketli seyir devam ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,2020 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,6620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6640 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1730 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6720 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kaç TL oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?