Dolar, euro ve sterlin döviz kurlarındaki hareketli seyir devam ediyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,2020 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,6620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6640 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1730 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6720 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kaç TL oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
PİYASALARDA GÜN SONU
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,64 puan azalışla 1.126,99 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi güne 2,53 puan ve yüzde 0,22 kayıpla 1.150,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.126,99 puanı, en yüksek 1.152,61 puanı gören endeks, günü yüzde 2,22 azalarak 1.126,99 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 1,92, hizmetler endeksi yüzde 2,74, teknoloji endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 28,32 puan ve yüzde 2,24 düşüşle 1.238,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 90'ı geriledi.
Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, ASELSAN ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.900,20 DOLAR
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 12.50 itibarıyla 1.900,20 dolardan işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda, saat 12.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,2970, dolar/yen paritesi de 104,26 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,90 azalışla 40,32 dolardan işlem görüyor.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının birçok ülkede artmaya devam etmesi henüz istenen toparlanmayı yakalayamayan ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri beraberinde getirirken, teşvik beklentileri ve aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu gelişmeler piyasalardaki riskleri dengeleyen unsurlar olarak öne çıkıyor.
Bu durum pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlemesine neden olurken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.268 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle günü 23.418 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 104,2 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 40.333 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla 2.342 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 24.786 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında bulunuyor.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,2020 liradan, avro 9,6640 liradan güne başladı. Serbest piyasada 8,2000 liradan alınan dolar, 8,2020 liradan satılıyor. 9,6620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6640 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1730 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6720 lira olmuştu.