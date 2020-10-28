POLİS NEDİR?

Polis, vatandaşı ve kamu düzenini korumak için görev alan bir tür kamu görevlisidir. Polis teşkilatının amacı yurt içinde huzûr ve nizâmın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi şeklinde sıralanabilir.

POLİS TEŞKİLATININ TEMEL AMAÇLARI

Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak

Yasaların uygulanmasını sağlamak

Suçları önceden tespit etmek, gerçekleşmesini önlemek ve soruşturmaları gerçekleştirmek

Çeşitli belge ve lisansları düzenlemek

TÜRKİYE'DE POLİS TEŞKİLATI

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir. Daha çok suç olmadan önce önleme işi ön plandadır. Yaklaşık olarak 250.000 personeli ile görev yapmaktadır. Sahil Güvenlik Teşkilatı ( Sahil ve Denizlerde ) ve Jandarma teşkilatı ( köy ve kırsal alanlarda ) ile bölge paylaşımı yapılmış ve sadece il ve ilçe merkezlerinde ( polis ) görev yapmaktadır.