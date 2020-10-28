ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, "Seçimden sonra şimdiye kadar gördüğünüz en iyi teşvik paketini getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, öncü dış ticaret açığı olarak nitelendirilen mal ticareti açığı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,5 azalarak 79,4 milyar dolara geriledi.