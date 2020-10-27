Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), TBMM Genel Kurul gündemine gelen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi'ne komisyon aşamasında eklenen borç yapılandırması önergeleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Bu çerçevede yapılandırmanın detayları şöyle:

SON BAŞVURU 31 ARALIK

Düzenlemeye göre, yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi 31 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlendi. Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekiyor.