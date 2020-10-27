Konut kredisi faizlerindeki yükselişe rağmen ev fiyatlarında gerileme görülmedi. Ev sahipleri fiyatları yüksek tutarken satın almak isteyenler de yüksek faizler nedeniyle temkinli davranmak durumunda kalıyor.
Yüksek faiz ödememek için ise bankalarla pazarlık edilmesi gerekiyor. Kamu bankaları sıfır konutlarda faizi yüzde 0.99 olarak belirledi. İkinci el konutlarda ise en düşük faiz oranı yüzde 1.25 oldu.
İŞTE BANKALARA GÖRE FAİZ VE TAKSİTLER…
Ziraat Bankası – Halkbank - Vakıfbank (Sıfır konut, faiz yüzde 0.99)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1427 lira
Ziraat Bankası – Halkbank - Vakıfbank (İkinci el konut – faiz yüzde 1.25)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1613 lira
Türkiye İş Bankası (Faiz yüzde 1.25)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1613 lira
Alternatifbank (Faiz yüzde 1.29)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1642 lira
ICBC Bank Turkey (Faiz yüzde 1.30)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1650 lira
Akbank (Faiz yüzde 1.30)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1650 lira
Garanti BBVA (Faiz yüzde 1.33)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1672 lira
TEB (Faiz yüzde 1.34)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1680 lira
ING Bank (Faiz yüzde 1.34)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1680 lira
Yapı Kredi (Faiz yüzde 1.35)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1687 lira
Fibabanka (Faiz yüzde 1.39)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1717 lira
HSBC (Faiz yüzde 1.55)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1840 lira
QNB Finansbank (Faiz yüzde 1.58)
100 bin lira
120 ay vade
Aylık ödeme: 1864 lira