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    • Ekonomi
    • 27.10.2020 09:24
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    • 27.10.2020 09:27
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    Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi faiz oranı veren bankalar | Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ...

    Ev almak isteyen yüz binlerce kişi en uygun nı araştırıyor. Vade uzadıkça faize göre ödenecek miktar da yükseliyor. Peki en uygun konut kredisi faiz oranını hangi banka veriyor? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları kaç? İşte detaylar...

    Ev alacaklar dikkat! Kamu bankalarında düşük faiz fırsatı

    Konut kredisi faizlerindeki yükselişe rağmen ev fiyatlarında gerileme görülmedi. Ev sahipleri fiyatları yüksek tutarken satın almak isteyenler de yüksek faizler nedeniyle temkinli davranmak durumunda kalıyor.

    Yüksek faiz ödememek için ise bankalarla pazarlık edilmesi gerekiyor. Kamu bankaları sıfır konutlarda faizi yüzde 0.99 olarak belirledi. İkinci el konutlarda ise en düşük faiz oranı yüzde 1.25 oldu.



    İŞTE BANKALARA GÖRE FAİZ VE TAKSİTLER…

    Ziraat Bankası – Halkbank - Vakıfbank (Sıfır konut, faiz yüzde 0.99)
    100 bin lira
    120 ay vade
    Aylık ödeme: 1427 lira

    Ziraat Bankası – Halkbank - Vakıfbank (İkinci el konut – faiz yüzde 1.25)
    100 bin lira
    120 ay vade
    Aylık ödeme: 1613 lira

    Türkiye İş Bankası (Faiz yüzde 1.25)
    100 bin lira
    120 ay vade
    Aylık ödeme: 1613 lira

    Alternatifbank (Faiz yüzde 1.29)
    100 bin lira
    120 ay vade
    Aylık ödeme: 1642 lira

    ICBC Bank Turkey (Faiz yüzde 1.30)
    100 bin lira
    120 ay vade
    Aylık ödeme: 1650 lira

    Akbank (Faiz yüzde 1.30)
    100 bin lira
    120 ay vade
    Aylık ödeme: 1650 lira

    Garanti BBVA (Faiz yüzde 1.33)
    100 bin lira
    120 ay vade
    Aylık ödeme: 1672 lira

    TEB (Faiz yüzde 1.34)
    100 bin lira
    120 ay vade
    Aylık ödeme: 1680 lira

    ING Bank (Faiz yüzde 1.34)
    100 bin lira
    120 ay vade
    Aylık ödeme: 1680 lira

    Yapı Kredi (Faiz yüzde 1.35)
    100 bin lira
    120 ay vade
    Aylık ödeme: 1687 lira

    Fibabanka (Faiz yüzde 1.39)
    100 bin lira
    120 ay vade
    Aylık ödeme: 1717 lira

    HSBC (Faiz yüzde 1.55)
    100 bin lira
    120 ay vade
    Aylık ödeme: 1840 lira

    QNB Finansbank (Faiz yüzde 1.58)
    100 bin lira
    120 ay vade
    Aylık ödeme: 1864 lira
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    Haberler Ekonomi Ev alacaklar dikkat! İşte en uygun konut kredisi faiz oranı veren bankalar | Halkbank, Vakıfbank, Ziraat konut kredisi faiz oranları...