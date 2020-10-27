Konut kredisi faizlerindeki yükselişe rağmen ev fiyatlarında gerileme görülmedi. Ev sahipleri fiyatları yüksek tutarken satın almak isteyenler de yüksek faizler nedeniyle temkinli davranmak durumunda kalıyor.

Yüksek faiz ödememek için ise bankalarla pazarlık edilmesi gerekiyor. Kamu bankaları sıfır konutlarda faizi yüzde 0.99 olarak belirledi. İkinci el konutlarda ise en düşük faiz oranı yüzde 1.25 oldu.