Kanunun yayım tarihine veya ayrıca belirtilen hükümlerindeki sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan SGK prim borçları için de yapılandırmaya başvurulabilecek. Bu kapsamda, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları yapılandırılabilecek.

Belediye alacakları kapsamındaki vergi ve gecikme faizleri ile 2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile çevre temizlik vergisinin ikinci taksiti hariç kapsamda olacak. 31 Ağustos 2020'den önceki ödenmemiş su, atık su ve katı atık ücreti borçları ile taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları da yapılandırılacak.