Bitcoin kritik sınırın üstünde tutunuyor





Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, "Token'ları bir şirketin sermaye yapısına yerleştirmek" şöyle anlatıldı:

- Sistem token'ları/coin'leri yüksek ihtimal sermaye yapısından çıkarılır. Bir sistem coin'i sahibine uygulamayla ilgili faydalar sağlayarak ihraççının ayrılmaz bir parçası olur ancak borç/sermaye yapısının dışında kalır.



- Bir menkul kıymet token'ı, bir özsermaye/borç benzeri veya token'laştırılmış ve üstünde yapılan tüm işlemlerin kaydını tutmak için blokzincir (veya herhangi başka bir tür dağıtık defter teknolojisi) kullanan bir hibrit borç menkul değeri temsil edebilir. Bu anlamda bir menkul kıymet token'ını uygun sermaye sınıfına atfetmek çok kolaydır. Bu, borcu temsil ettiği zaman 3. sıradaki kıdemli teminatsız borç sınıfından başlamak ve özsermayeyi temsil ettiğinde de en aşağıdaki 7. sıraya doğru inmek şeklindedir.



- Hizmet token'ları ön ödemeli bir hizmet olduğundan, ihraççının fiili kazanılmamış geliri niteliğinde 3. sıradaki kıdemli teminatsız borç sınıfına girebilir.



- Stablecoin ve varlık destekli token'ların her ikisi de eğer bir token sahibi altta yatan varlık üstünde –bu varlığın kendisi işleme girmeden– hak sahipliği kazanıyorsa sermaye hiyerarşisinin bir parçası olarak düşünülebilir. Bu durumda token sahipleri kıdemli teminatlı alacaklı olarak görülür (ihraççının sermaye yapısındaki 2. sıra)