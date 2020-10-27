E-DEVLET KAPISI NEDİR?

E-Devlet, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan bir internet sitesidir. E-Devlet Kapısı'nın amacı kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.

E-DEVLET ŞİFRESİ ALMAK İÇİN:

T.C kimliğiniz varsa eğer herhangi bir PTT şubesine başvurarak şifrenizi alabilirsiniz. Elinizdeki şifre ile hemen sisteme giriş yapabilirsiniz. Türk vatandaşı olan 15 yaşını doldurmuş her birey şifre alabilir. Verilen şifre kişinin kendisine özeldir. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra kendinizin belirleyeceği, belirli kriterlerden oluşan bir şifre kullanılacaktır.

NASIL KULLANILIR?

Kişisel bilgi ve işlemlerinize ulaşmak için T.C kimlik numaranız ile PTT den aldığınız şifre ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden anında giriş yapabilirsiniz.

ELEKTRONİK HİZMETLERDEN FAYDALANMAK İÇİN ÜCRET ÖDENİYOR MU?

Elektronik hizmetler (e-hizmetler) için kamu kurumları tarafından herhangi bir vergi, resim ve harç ödenmesi öngörülmemişse, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak e-hizmetler için ekstra bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.