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    • Ekonomi
    • 27.10.2020 09:02
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    • 27.10.2020 09:02
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    'de yayımlandı! Gelir İdaresi'nden 1000 uzman alımı!

    Hazine ve 'de yayımlanan ilanına göre, 1000 gelir uzman yardımcılığı için sınav başvuruları 9 Kasım Pazartesi başlayıp, 20 Kasım Cuma saat 17.30'da sona erecek.

    AA
    Gelir İdaresi'nden 1000 uzman alımı!

    Hazine ve daha önce açıkladığı 1000 gelir uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu.

    Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, 1000 gelir uzman yardımcılığı için sınav başvuruları 9 Kasım Pazartesi başlayıp, 20 Kasım Cuma saat 17.30'da sona erecek.

    Başvurular, "http://sinav.gib.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

    Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi saat 10.00'da 'da yapılacak.

    Test usulü gerçekleştirilecek yazılı sınavda başarılı olanlar, sözlü sınava alınacak.

    Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihine ilişkin listeler kurumun internet sitesinden (http://www.gib.gov.tr) duyurulacak.

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    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Gelir İdaresi'nden 1000 uzman alımı!