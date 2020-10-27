Yüz binlerce kişiye iş fırsatı! İşverene 48 ay destek, çalışana çifte koruma...





ÇALIŞANA ÇİFTE KORUMA

Paketteki 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihine kadar işsiz kalan kişileri işe alan işverene destek bugüne kadar işsizlik, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alamayanların mahrumiyetini bitirecek. Sigortalı olsun ya da olmasın söz konusu tarihler arasında işsiz kalan kişiler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde eski işyerlerine başvurarak işe alınmaları talebinde bulunacaklar. Eski işverenleri bu kişileri işe alırsa, işten çıkarma yasağı süresince günlük 44.15 lira destek verilecek. İşveren bu işçiyi işe başlattıktan sonra ücretsiz izne çıkarmak durumunda kalırsa da işçiye aylık bin 168 lira nakdi ücret desteği verilecek.



48 AYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Pakette, 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınları istihdam edenlere sağlanan teşvikin süresi de 2023 sonuna kadar uzatılıyor. Bu kapsamda olanları işe alan işletmelere, brüt ücret üzerinden hesaplanan işveren primi desteği sağlanıyor. Bu kapsamda 48 aya kadar çıkabilen, çalışan başına verilen destek aylık bu yıl 603 lira ile 4 bin 500 lira arasında değişiyor.