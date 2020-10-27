KYK kredi borç yapılandırması! KYK kredi vade tutarı, faizlerin silinmesi ve ilk taksit ödeme tarihi!

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alan milyonlarca kişi şimdi KYK kredi borç yapılandırmasının heyecanını yaşıyor. Üniversite döneminde kullanılan ve mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlayan KYK borcunun ertelenmesi ve faizlerin silinmesiyle ilgili gelişmeler ekonomi gündeminden düşmüyor. Peki hangi borçlar yapılandırma kapsamına giriyor? KYK kredi borç yapılandırmasının detayları nelerdir? İşte merak edilenler...
KYK BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA
Vergi yapılandırma süreci ile öğrenim kredisi, SGK gecikme cezaları, Gümrük vergisi faizleri ve gecikme zammı, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları yeniden değerlendirilerek 18 eşit taksite bölünecek. Vergi yapılandırması toplam 500 milyar liralık bir borcu kapsayacak.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "Çok geniş bir yapılandırma teklifini komisyona vermiş olduk. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme Şubat 2021'de yapılacak. 18 ay taksit halinde yapılandırma gerçekleştirilecek" dedi.
FAİZLER SİLİNECEK Mİ?
"İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında. Maksimum 18 eşit taksit var bunda da. Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında. Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var. Yapılandırmada çok farklı kurumlar var, yaklaşık 500 milyar TL gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz."
HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak vergisi, gümrük vergisi, tüm idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları ve KYK borçları. SGK prim borçları, idari para cezaları, birlik aidat borçları, vakıf taşınmazları borçları, nüfus para cezaları, Karayolları Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, karayolların usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu. Taşınmaz kültür hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen diğer alacaklar. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, İhracatçılar Birliği aidat ödemeleri, KOSGEB kapsamındaki aidatlar ve alacaklar, Organize Sanayi Bölgelerinin kredi borçları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesi yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin irtifak hakkı, kiralama hakkından alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıf mallarını kiralanması ve kirala alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idare, belediye, sanayi odalarından alacakları, TSE hizmet bedeli alacakları.
1.Adım Başvuru: Başvuru yıl sonuna kadar yapılacak
2. Adım hesaplama: Peşin ödemede faizin yüzde 90'ı silinecek
3. Adım taksitler: Borcu isteyen 18 taksite bölecek. Ödemeler 36 ayda yapılacak
4. Adım Ödeme: Ödemeler prim için Ocak vergi için Şubat ayında başlayacak