Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Milyonları ilgilendiren karar! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği işçiler tarafından sorgulanıyor. Pandemiden dolayı iş yerleri işçileri kısa çalışma ödeneği kapsamına almıştı. İşçiler de bu ödeneğin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Resmi Gazete kısa çalışma ödeneği bilgisi haberimizde…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı." ifadelerini kullandı.