Akılalmaz hile! Meyve ve sebzelerin raf ömrünü uzatmak için...

Soğuk bir suyla ovalayarak meyvedeki parafinin temizlenebileceğini söyleyen Dr. Korkut, genellikle kullanılan sirkeli suyun parafinli bir meyvenin temizliğinde katkı sağlayamayabileceğini bu nedenle soğuk su ve ovalama yönteminin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti. Dr. Kerem Korkut, bir kasene içine 1 tatlı kaşığı karbonat koyup soğuk suyla ovarak da sebze ve meyve temizliği yapılabileceğini, böylelikle ilaç kalıntılarından da ürü ndenarındırılabileceğini ifade etti.