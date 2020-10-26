Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'da üretim süreci devam ederken son olarak batarya için geçtiğimiz günlerde Farasis firmasıyla imzalar atıldı. Bugün TOGG'un Twitter sayfasından bataryayla ilgili detaylar da paylaşıldı.

#TOGG, sunacağı #batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak.



Bu avantajları sizler için derledik 👇🏻 pic.twitter.com/sQ9ByPOGnX — Türkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) October 26, 2020

İşte TOGG'un bataryasının sahip olduğu özellikler;

RAKİPLERE GÖRE DAHA AVANTAJLI

Rakiplere göre daha uzun menzil avantajı sağlayacak. Lityum-iyon bataryada enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC(Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu kullanılacak. Farasis'in geliştirdiği NMC 811 kimyası Nikel oranı açısından zengin.