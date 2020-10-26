Bakan Selçuk, şu açıklamalarda bulundu:

"Genel Sağlık Sigortası Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri. Bugün dünyanın en geniş kapsamlı, sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık paketini sunan Türk Genel Sağlık Sigorta Sistemi, bir 'Türk mucizesi' olarak adlandırabileceğimiz bir sistem. Uluslararası anlamda büyük bir başarı örneği olarak nitelendirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası ile Türkiye nüfusunun tamamına yakınını sağlık güvencesi kapsamına aldık. Genel sağlık sigortası ile vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklarının korunması, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağladık."