Koronavirüs salgınının sektörler üzerindeki olumsuz etkileri devam ederken Türk girişimler, pandemiye rağmen yatırım almaya devam ediyor. Son 10 yılda girişimcilere yapılan yatırımların 5 kat artış gösterdiği açıklandı. Melek yatırımcı Murat Erat, ise 2021 yılında Türkiye'den ikinci bir unicorn'un (Milyar dolarlık girişim) çıkmasının beklendiğini söyledi.

Koronavirüs salgını dünyadaki bütün sektörleri etkilediği gibi girişimcilik sektöründe de duraksamalara sebep oldu. Buna rağmen Türkiye'de yenilikçi ürün, süreç ve inovatif iş fikri olan girişimlere yapılan yatırımların 2019'da, bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak 101 milyon 706 bin dolar olduğu açıklandı. Bu rakam 2010 yılına bakıldığında 19 milyon 142 bin dolar düzeyinde olduğu belirtildi. Bu yıl ise pandeminin yoğun seyrettiği nisan-mayıs aylarında melek yatırımcıların temkinli davrandığı gözlense de haziran ayı ile girişim ekosistemine yatırım gündemde olduğu vurgulandı.