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    • Ekonomi
    • 26.10.2020 10:06
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    • 26.10.2020 10:06
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    'den yurt içine ucuza uçak bileti fırsatı! THY'den 99 liraya bilet nasıl alınır?

    Türkiye'nin en büyük markalarından (), 1 Aralık 2020 - 21 Ocak 2021 dönemi arasında yurt içi uçak biletleri için kampanya yaptı. Buna göre 26-27 Ekim tarihlerinde THY yurt içine 99,99 TL'ye bilet satacak.

    THY'den yurt içine ucuza uçak bileti fırsatı

    Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşları için başlattığı yeni kampanyada yolcularına 99.99 liraya uçuş imkanı sunuyor. THY'nin başlattığı kampanya 26 Ekim-27 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2020 - 21 Ocak 2021 arasındaki biletler için geçerli olacak. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olan kampanya KKTC ve Hopa'ya yapılacak uçuşları kapsamayacak.



    Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada "Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY! 26 ve 27 Ekim'de biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları'nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin!" denildi.
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    Haberler Ekonomi THY'den yurt içine ucuza uçak bileti fırsatı! THY'den 99 liraya bilet nasıl alınır?