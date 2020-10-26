SAMR'nin söylediğine göre bu dönemde üretilen araçlar genel olarak iki süspansiyon probleminden birine sahip. Ancak bazılarının her iki probleme de sahip olmaları mümkün. Tesla, bu sorunları onarmak için süspansiyon sistemindeki bazı parçaları değiştirecek ve bu değişim ücretsiz yapılacak.