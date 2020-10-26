Milyonlarca çalışan emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Vatandaşlar prim günü ve yaş şartını doldurmayı bekliyor. Bu kapsamda da erken emekli olabilmek için hangi şartların geçerli olacağını merak ediyor. Emekli olabilmek için belirli şartlar bulunurken, bazı meslek gruplarında çalışanlar için ilave prim hakkı tanıtnırken, yaş haddi erkene çekiliyor. Böylelikle erken emekli olabilmek için yollar açılıyor. Peki, erken emekli olmanın şartları nelerdir? İşte konu hakkında merak edilenler...

YIPRANMA HAKKI

Hürriyet'in haberine göre, 'Yıpranma hakkı' olarak bilinen ancak teknik tabiri 'fiili hizmet süresi zammı' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlıyor. Yıpranma hakkı kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlara, polise ve milletvekillerine de veriliyor.