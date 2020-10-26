Su tesisatçılığını bırakarak bu sektöre atıldı. Bu işi yaparak 7 yılda 11 dönümlük üretim alanı kuran Duran, köydeki 15 kadına da istihdam sağlıyor. Bilindiği üzere son yıllarda girişimcilerin başarı hikayeleri vatandaşların takdirini topluyor. Bunun son örneği Zonguldak'tan. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Erol Duran, su tesisatçılığı yaptığı sırada köyünde küçük bir serayla başladığı sebze ve meyve fide üretiminde şimdi 11 dönümlük alanda üretim yapıyor. Duran, Türkiye'nin dört bir yanına fide gönderimi yapıyor. Duran, zamanla çevresindeki diğer boş arazileri satın alarak seralar kurdu.

İŞİNİ BIRAKIP BU SEKTÖRE ATILDI

Çaycuma'ya bağlı Geriş köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Erol Duran, su tesisatçılığı yaptığı sırada ailesinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı sebze üretimini geliştirmek istedi. İşini bırakan Duran, önce 2 dönümlük bahçesine küçük bir sera kurdu.