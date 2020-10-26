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    • Ekonomi
    • 26.10.2020 22:34
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    • 26.10.2020 22:34
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    SON DAKİKA: Bakanı ve bakanlığını yaptırım listesine aldı

    SON DAKİKA HABERİ... yönetimi, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'ne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle aralarında İran Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi () ve İran Ulusal Tanker Şirketi () ile İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh'in de bulunduğu yetkilileri yaptırım listesine ekledi.

    ABD'den İran'a yeni yaptırım

    SON DAKİKA HABERİ... yönetimi, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'ne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle aralarında İran Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi () ve İran Ulusal Tanker Şirketi () ile İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh'in de bulunduğu yetkilileri yaptırım listesine ekledi.

    ABD yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), İran Petrol Bakanlığı, NIOC ve NITC ile ilişkili birden fazla kuruluş ve kişiye yaptırım uygulanacağı bildirildi.

    Bu kapsamda, aralarında İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh'in de bulunduğu söz konusu kuruluşların üst düzey yetkililerinin de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

    Açıklamada, söz konusu yaptırımların İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü için gelir oluşturan petrolün tedariğini sağlayanları hedef aldığı vurgulandı.

    Ayrıca Hazine Bakanlığının açıklamasında, yakın zamanda 'ya İran petrolünün satışına dahil olan 4 kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran rejiminin, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün istikrarı bozan faaliyetlerini finanse etmek için petrol sektörünü kullandığını savundu.

    Mnuchin, "İran rejimi, terör örgütlerine ve nükleer programına sağladığı desteği, İran halkının ihtiyaçlarını göz ardı ederek önceliklendiriyor." ifadesini kullandı.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: ABD İran Petrol Bakanı ve bakanlığını yaptırım listesine aldı