Günümüzde milyonlarca öğrenci gelecekte iyi bir iş sahibi olmak için karar verme aşamasında. Birçoğu hayalinin işini seçmişken birçoğu da meslek seçiminde henüz karar veremiyor. Binlerce genç gelecekte yapacağı meslek için düşünmeye devam ederken Business Insider bu konuda önemli bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın içerisinde gelecekte çok kazandıracak meslekler ve aranan işçi sayısına dair önemli bilgiler yer alıyor.

30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite