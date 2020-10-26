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    • Ekonomi
    • 26.10.2020 22:03
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    • 26.10.2020 22:03
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    Bu ler gelecekte çok kazandıracak! Daha şimdiden yıldızları parlamaya başladı

    Bu ler gelecekte çok kazandıracak. Listede yer alan meslekler gelecekte yüksek maaşla iş sahibi olmak isteyenleri yakından ilgileniyor. Yüzlerce genç meslek seçimlerini iş bulma imkanı ve maaşına göre seçerken geleceğin 30 mesleğini açıkladı. İşte önümüzdeki 10 yıl içinde en çok tercih edilecek olan ve en yüksek maaşlı meslekler...

    Bu meslekler gelecekte çok kazandıracak!

    Günümüzde milyonlarca öğrenci gelecekte iyi bir iş sahibi olmak için karar verme aşamasında. Birçoğu hayalinin işini seçmişken birçoğu da meslek seçiminde henüz karar veremiyor. Binlerce genç gelecekte yapacağı meslek için düşünmeye devam ederken Business Insider bu konuda önemli bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın içerisinde gelecekte çok kazandıracak meslekler ve aranan işçi sayısına dair önemli bilgiler yer alıyor.

    30. Bilgi güvenliği analistleri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

    2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

    28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

    Hürriyet'te yer alan habere göre, 2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

    2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

    Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

    27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

    2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

    2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

    25. Marangozlar

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

    24. Hekim asistanları

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

    23. Elektrikçiler

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100

    2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

    22. Diğer tüm hizmet satış temsilcileri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400

    2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

    21. İnşaat yöneticileri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    20. Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri

    2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700

    2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika

    19. İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise

    18. Sistem yazılım geliştiricileri

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600

    2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    17. Fiziksel terapistler

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

    16. Bilgisayar sistemleri analistleri

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000

    2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    15. Diğer tüm iş operasyonları uzmanları

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300

    2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    14. Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100

    2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

    13. Hemşire pratisyenleri

    2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300

    2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

    12. Avukatlar

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

    11. Muhasebeciler ve denetçiler

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700

    2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    10. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    9. Diğer tüm hekimler ve cerrahlar

    2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700

    2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

    8. Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600

    2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    7. Diğer tüm yöneticiler

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630

    2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    6. Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200

    2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    5. Yönetim analistleri

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300

    2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    4. Finans yöneticileri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700

    2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar

    Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    3. Genel ve operasyon yöneticileri

    2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000

    2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    2. Uygulama yazılımı geliştiricileri

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500

    2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

    1. Kayıtlı hemşireler

    2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500

    2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar

    Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
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    Haberler Ekonomi Bu meslekler gelecekte çok kazandıracak! Daha şimdiden yıldızları parlamaya başladı