Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.10.2020 16:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2020 16:25
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın "Fransız mallarına " çağrısına 'ten destek

    Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılmasına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarına çağrısına 'ten destek geldi.

    AA
    Fransız mallarına boykot çağrısına destek

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , Başkan 'ın Fransız mallarının edilmesi çağrısını desteklediklerini belirterek, "Halkımız, boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir." ifadesini kullandı.

    Palandöken, Erdoğan'ın boykot çağrısına yaptığı yazılı açıklamayla destek verdi.

    Vatandaşların boykot konusunda duyarlılık göstermesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Halkımız, boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir. Boykota özen gösterilmesi ülkemizin menfaatleri bakımından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'ın "Fransız mallarına boykot" çağrısına TESK'ten destek