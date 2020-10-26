Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? KÇÖ ne zaman sona erecek? Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla devreye alınan kısa çalışma ödeneğine dair detaylar merak ediliyor. Geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 30 maddesi kabul edildi. Müzakereler kapsamında 30 madde ayrı ayrı görüşüldü. İşte konu hakkındaki son gelişmeler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren değişiklik TBMM'de kabul edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.