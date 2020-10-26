SON DAKİKA: Fabrikalarda okul dönemi: Her şehre özel meslek liseleri geliyor!





USTABAŞILAR DERS VERECEK

Öğrencinin sadece teorik çerçevede değil, uygulayarak ve üreterek öğrenmesini hedeflediklerini aktaran Selçuk, şöyle devam etti: "Biz sanayicilere 'Bir fabrikada 6-7 odayı meslek merkezi yapalım, öğretmen bizden olsun, siz öğretmen ücreti vermeyin' dedik. Sadece ustabaşılarının derse girmesini talep ettik. Bir fabrikanın içinde eğitim kurumu olmaz biçiminde bir sınırlama vardı. 8 ay önce çıkardığımız yasayla onu da kaldırdık. Çünkü sanayi sektöründe makine parkı, dijital altyapı, iletişim altyapısı dijitalleşti. Fakat okullardaki makine parkı, okullardaki araç-gereçler, öğretmen nitelikleri, müfredat içerikleri ve benzeri birçok hususun mevcut gelişmelere paralel yenilenme ihtiyacı vardı. Hazır fabrikada imkân varken okul orası olsun dedik. Ustabaşıları da derse girsin, çocuk görerek işi öğrensin istedik. Bunun yasal ve uygulama altyapısı hazır." Hizmet sektöründe de benzer bir uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Selçuk, "Turizm Bakanlığı ile 250 otelde okul açma projesi başlattık. 50'sini açtık" dedi. Savunma sanayisinin öncü noktada olduğunu aktaran Selçuk, "Aselsan'ın içine lise açtık. Gebze'de Organize Sanayi Bölgesine ve İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nın içine lise açtık. Bunlar Türkiye'de ilk kez yüzde 1'lik dilimden öğrenci alıyorlar; bu meslek liselerinde hiç olmadı" dedi.