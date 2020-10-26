SON DAKİKA: 2021 yılında kamuya 100 bin personel alınacak

Yeni yılda öğretmenden hemşireye, emniyet görevlisinden doktora, eczacıdan din görevlisine, madenciden bekçiye kadar binlerce kişiye iş kapısı açılıyor. İlk adımda Yeni Ekonomi Programı öncesi uygun görülen ve bütçelendirilen 35 binin üzerinde personel alımı gerçekleşecek. Ardından da yaklaşık 65 bine yakın alım yapılacak.











Kamuya 6 bin yeni alımla engelli çalışan sayısı 64 bini geçecek. İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel atamaları devam edecek. Meclis'te görüşmeleri başlayan 2021 bütçesinde kamu personel giderleri kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı kapsamında yüzde 15 artırılarak 385 milyar lira olarak belirlendi. Kamu kurumları yeni yıldan itibaren ihtiyaca göre İŞKUR üzerinden KPSS 60, 70 taban puanı şartı ile KPSS şartsız olarak memur alımı yapacak. PTT 2023'e kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek.