Gelir Uzman Yardımcısı başvuru şartları nelerdir? Gelir Uzman Yardımcısı GİB personel alımı başvuruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak alımlara yoğun ilgi gösteriliyor. Toplam 3000 kadroya atama yapılacak. Gelir Uzman Yardımcılığı olarak görev yapmak isteyenler de başvuru şartlarını ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor.
GELİR UZMAN YARDIMCISI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gelir Uzman Yardımcısı Başvurular, 9 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp, 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.
- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
- Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir
SINAV NASIL YAPILIR?
Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.
Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi; Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, idare Hukuku ve idari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk,
Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-şirketler-Kıymetli Evrak), icra ve iflas Hukuku (Genel Hükümler).
iktisat Grubu; Makro iktisat, Mikro iktisat, Uluslararası iktisat, işletme iktisadı, Uluslararası Ekonomik ilişkiler ve Kuruluşlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.
GELİR UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS(A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.