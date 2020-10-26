GELİR UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS(A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.