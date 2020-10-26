ŞOK 28 Ekim 2020 aktüel kataloğunda teknoloji indirimleri alışveriş yapacakların dikkatini çekecek. Çarşamba günü satışa sunulacak ürünler arasında Çek Bırak El Rondosu, Kadın Bonded Kaban/Erkek Bonded Mont, 32 Gb Metal Kasa Usb Bellek, Xiaomi Wifi Pro Kablosuz İnternet Sinyal Genişletici ürünleri dikkat çekti. İşte o ürünlerin fiyatları...
ŞOK 28 EKİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Selin Limon Kolonyası
• 400 ml
Domestos Dağ Esintisi
750 ml
+Cif Tüm Yüzeyler
750 ml
Ülker Çikolata Avantaj Paketi
• 72 gr
• %20 Fazla
• Sütlü kare /Bitter kare
Nescafe Gold 150 gr
+Nestle Klasik Sütlü Kare Çikolata 60 gr
Xiaomi Wifi Pro Kablosuz İnternet
Sinyal Genişletici
• 2.4 GHz çalışma frekansı
• 300 Mbps veri hızı (2.4 GHz)
• 2 dBi anten gücü
• 2 Antenli
Döküm Tava
• 26 cm • 5 Katmanlı
• Soft touch sap
Çelik Nihale
• 4,5 mm Demir tel,
3 mm Tel ayak,
8 mm Bilye ayak
• Krom kaplama
Mutfak El Aleti Çeşitleri
• Kalay kaplı çelik çubuklu çırpıcı
• Silikon uçlu fırça
Kadın Bonded Kaban / Erkek Bonded Mont
• M-L-XL bedenlerde